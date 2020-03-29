28 марта 2020
27 марта 2020

В Челябинске сообщили о новых случаях коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Число заболевших южноуральцев растетФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила три новых случая коронавируса у жителей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Число заболевших достигло 12 человек.

«Еще у 15 человек условно положительные результаты, которые проверяются в лаборатории в Новосибирске. Новых случаев коронавируса в Челябинской области не выявлено», — уточнили в штабе.

Больные проходят лечение в инфекционных отделениях Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

В области, как и по всей России, распоряжением губернатора Алексея Текслера введены особые карантинные меры. Крупнейшим лечебным центром на случай резкого увеличения числа заболевших станет областная клиническая больница №2 (ОКБ №2) в Челябинске, где выделят 409 коек. Беременных с коронавирусом примут в роддоме той же больницы.

Лабораторий в Челябинске, где делают первые тесты на коронавирус, перед отправкой в Новосибирск, две — на базе областного центра эпидемиологии и гигиены, а также СПИД-центра. С 30 марта начнет работу еще одна лаборатория в Челябинске, а также в Магнитогорске, Миассе и Озерске.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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