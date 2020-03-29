Два региона ограничили для гостей въезд из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Чеченской Республики решили закрыть въезд в регион из-за угрозы распространения коронавируса. Аналогичное решение приняли и в Мурманской области, но там ограничения введут только для двух городов.

«Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы и продовольственной отрасли. Транзитным машинам, проезжающим через республику, рекомендую выбирать объездную дорогу, там никакой разницы нет», — сказал в эфире ЧГТРК «Грозный» депутат Госдумы, член оперативного штаба Адам Делимханов [цитата по ТАСС]. Уроженцев Чеченской республики, которые живут за пределами региона, парламентарий призвал самоизолироваться.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram сообщил, что с 06:00 29 марта до 11 апреля будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты. Попасть туда можно будет по постоянной или временной регистрации. Кроме того, во всех отелях области временно приостанавливается бронирование, прием и размещение гостей. Продлить проживание гостям региона так же будет нельзя.

На сайте правительства Мурманской области говорится, что в регионе зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Еще у 16 человек предварительно положительные анализы на COVID-19. Что касается Чеченской Республики, там пять подтвержденных случаев заражения. В регионе уже объявлен строгий карантин, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости.

По данным сайта Coronavirus-monitor.ru, в России 1265 зараженных коронавирусом, семь человек скончались. В мире диагноз подтвердился у 665 988 человек, 30 677 скончались. По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире на 28 марта зафиксировано 571 678 случаев заражения и 26 494 смертей.