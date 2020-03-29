Телеведущая Елена Малышева прошлась с камерами по инфекционному блоку больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева посетила в Москве инфекционный блок больницы №67 и показала работу медиков с заразившимися коронавирусом пациентами в период пандемии. Видео телеведущая опубликовала в социальных сетях.

По словам Малышевой, ей удалось побывать во всех отделениях больницы. Она отмечает, что все врачи здесь носят специальные защитные костюмы. «Я врач, поэтому я была внутри. Везде. В инфекционном блоке, в реанимации. Врачи — сейчас единственные, кто действительно рискуют заразиться. Взгляните на них. Нет лиц: только защитные очки, респираторы, белые костюмы. Ничего не отвлекает от человеческой сути», — написала Малышева в Instagram. Она отметила, что платила бы врачам за их работу в условиях риска огромные деньги.

О своей работе во время пандемии коронавируса рассказывают на видео и сами медицинские работники. В инфекционном блоке, утверждают врачи, дезинфекция проводится каждый час.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Китае. На данный момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев, напоминает RT. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Неделя с 30 марта по 3 апреля президентом России Владимиром Путиным объявлена нерабочей. По мнению российского лидера, остановить распространение коронавирусной инфекции в России получится раньше, чем через три месяца.