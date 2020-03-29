28 марта 2020

Малышева показала работу врачей с зараженными коронавирусом пациентами. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Телеведущая Елена Малышева прошлась с камерами по инфекционному блоку больницыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева посетила в Москве инфекционный блок больницы №67 и показала работу медиков с заразившимися коронавирусом пациентами в период пандемии. Видео телеведущая опубликовала в социальных сетях.

По словам Малышевой, ей удалось побывать во всех отделениях больницы. Она отмечает, что все врачи здесь носят специальные защитные костюмы. «Я врач, поэтому я была внутри. Везде. В инфекционном блоке, в реанимации. Врачи — сейчас единственные, кто действительно рискуют заразиться. Взгляните на них. Нет лиц: только защитные очки, респираторы, белые костюмы. Ничего не отвлекает от человеческой сути», — написала Малышева в Instagram. Она отметила, что платила бы врачам за их работу в условиях риска огромные деньги.

О своей работе во время пандемии коронавируса рассказывают на видео и сами медицинские работники. В инфекционном блоке, утверждают врачи, дезинфекция проводится каждый час.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Китае. На данный момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев, напоминает RT. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Неделя с 30 марта по 3 апреля президентом России Владимиром Путиным объявлена нерабочей. По мнению российского лидера, остановить распространение коронавирусной инфекции в России получится раньше, чем через три месяца.

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???? Вчера наша съемочная группа была в 67-й больнице. Там развёрнут новый инфекционный блок для больных с коронавирусом. Мне повезло. Я врач. Поэтому я была внутри. В инфекционном блоке, в реанимации, везде. Единственные, кто сейчас действительно рискуют заразиться, это врачи. Посмотрите на них. Лиц нет: только респираторы, защитные очки и белые костюмы. И ничего не отвлекает от человеческой сути. Я бы платила им по 1.000.000. Но, деньги для них не главное. Главное дело. Дело, которому мы служим. Простите меня за высокие слова и невольный пафос. Но я, правда, счастлива, что я тоже врач. Мама, спасибо тебе за это. И спасибо мэру Москвы и его замам за то, что у врачей есть все, чтобы лечить и спасать. От простых салфеток до супер приборов. Так и должно быть. Завтра в программе «Здоровье» специальный репортаж. Посмотрите! СЕГОДНЯ в 20:00 я проведу ПРЯМОЙ ЭФИР, посвященный Коронавирусу??Буду рада ответить на все ваши вопросы. #коронавирус

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

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© Служба новостей «URA.RU»
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