Путин рассказал, когда Россия победит коронавирус

В России за сутки выявили 182 случая коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин озвучил свой прогноз о сроках окончания борьбы с коронавирусом. По мнению российского лидера, остановить распространение инфекции получится раньше, чем через три месяца. Об этом Путин сообщил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Изначально срок в три месяца назвал гендиректор ООО «Лекторий» Яков Сомов. Президент посчитал это реальностью. «Коллега рассчитывает, что спустя два-три месяца мы расправимся с коронавирусом. В некоторых странах говорят, что война с коронавирусом будет очень долгой. Мы… выйдем из этой ситуации,… я надеюсь, может быть, даже раньше, чем тот срок, что вы назвали», — цитирует Путина «Интерфакс».

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства объявил о введении ряда мер, направленных на поддержку жителей и бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент в России зафиксировано 844 случая заражения. За сутки выявлено 182 новых случая. В Москве погибли два человека. Выздоровели 39 россиян. Всего в мире уже более 476 тысяч зараженных, более 21 тысячи погибших и 110 тысяч выздоровевших.