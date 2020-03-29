Москвичи на карантине открыли сезон шашлыков и устроили откровенные танцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве компания молодых людей проигнорировала призывы оставаться дома на выходных и соблюдать карантинный режим из-за коронавируса. В ночь на 29 марта на Воробьевых горах молодежь устроила вечеринку с танцами и шашлыками.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что молодые люди собрались ночью на автомобилях, включили музыку и начали танцевать. Некоторые двигались в полуобнаженном виде. С собой привезли мангал и продукты. Происходящее снимали на видео и выкладывали в социальные сети.

Еще одна антикарантинная вечеринка, несмотря на введенный властями Башкирии из-за пандемии коронавируса режим повышенной готовности, состоялась 28 марта в клубе Уфы, передает РИА «Новости».

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. На текущий момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Также в ближайшее время может быть приостановлено транспортное сообщение между регионами.