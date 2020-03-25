В Москве из-за коронавируса закроют все рестораны и кафе

По словам Сергея Собянина, на сегодняшний день почти половина москвичей находится на карантине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все заведения общественного питания в Москве нужно закрыть в период нерабочей недели. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил мэр города Сергей Собянин.

«Рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот: в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — пояснил градоначальник. Он напомнил, что на сегодняшний день почти половина москвичей фактически находится на карантине.

Работу приостановят также библиотеки, ночные клубы, игровые комнаты, детские развлекательные центры, парки аттракционов и кинотеатры. Кроме того, Собянин распорядился с 26 марта отменить все массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе.

Ранее в Москве умерли два пожилых человека, сдавших положительные тесты на коронавирус. У них была пневмония и ряд сопутствующих болезней. По данным на 25 марта, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в России составляет 658 человек.