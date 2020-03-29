28 марта 2020
27 марта 2020
26 марта 2020

В храмах ХМАО продолжаются службы с участием прихожан, несмотря на запрет губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск, свеча, храм, молитва, церковь, вера, христианство, православие, религия
В храмах вводятся дополнительные меры дезинфекции, но службы продолжаютсяФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В храмах ХМАО продолжаются богослужения с участием прихожан, не смотря на запрет губернатора Югры Натальи Комаровой из-за борьбы с распространением коронавируса. Свою позицию Ханты-Мансийская епархия обозначила на официальном сайте.

«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о нашем округе и народе. Поэтому в храмах Ханты-Мансийской митрополии будет продолжено служение», — говорится в заявлении епархии.

Кроме того, югорское духовенство ссылается на позицию правового управления Московской Патриархии. «Право граждан на свободу совести и вероисповедания может быть ограничено в целях защиты их здоровья только федеральным законом. Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты для участия в богослужениях», — сообщается на сайте Московского патриархата.

Глава ХМАО 27 марта подписала постановление о новых ограничительных мерах, которые введены в регионе из-за борьбы с коронавирусом. Среди них было «приостановление посещения гражданами религиозных организаций за исключением служителей и персонала до 5 апреля 2020 года». В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге, где представили РПЦ посчитали запрет губернатора Александра Беглова на посещение храмов из-за борьбы с коронавирусом, противоречащим Конституции РФ.

Самые свежие новости в специальном вайбер-чате «Коронавирус. Югра» и telegram-канале «Коронавирус. Югра»

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...