В храмах ХМАО продолжаются службы с участием прихожан, несмотря на запрет губернатора

В храмах ХМАО продолжаются богослужения с участием прихожан, не смотря на запрет губернатора Югры Натальи Комаровой из-за борьбы с распространением коронавируса. Свою позицию Ханты-Мансийская епархия обозначила на официальном сайте.
«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о нашем округе и народе. Поэтому в храмах Ханты-Мансийской митрополии будет продолжено служение», — говорится в заявлении епархии.
Кроме того, югорское духовенство ссылается на позицию правового управления Московской Патриархии. «Право граждан на свободу совести и вероисповедания может быть ограничено в целях защиты их здоровья только федеральным законом. Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты для участия в богослужениях», — сообщается на сайте Московского патриархата.
Глава ХМАО 27 марта подписала постановление о новых ограничительных мерах, которые введены в регионе из-за борьбы с коронавирусом. Среди них было «приостановление посещения гражданами религиозных организаций за исключением служителей и персонала до 5 апреля 2020 года». В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге, где представили РПЦ посчитали запрет губернатора Александра Беглова на посещение храмов из-за борьбы с коронавирусом, противоречащим Конституции РФ.
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