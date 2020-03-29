В России за сутки резко выросло число людей с подозрением на коронавирус

В России под наблюдение медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию за последние сутки попали более 100 тысяч человек, в настоящий момент под контролем находятся свыше 182 тысяч человек. Эти данные приводятся на сайте Роспотребнадзора.
«Под медицинским наблюдением по состоянию на 28 марта остаются 182702 человека», — отмечается в сообщении. При этом утром того же дня в стране под контролем находились 166 739 человек. В целом, по данным Роспотребнадзора, за период распространения COVID-19 в РФ под наблюдением врачей были 273 426 человек.
Для тех, у кого диагноз еще не подтвердился, предусмотрено размещение в обсерваторах. На данный момент в стране их 315, они рассчитаны на 22603 места. Сейчас там находятся 1243 человека.
За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса, зафиксировано четыре смерти, выздоровели 15 человек. Всего на данный момент в стране выявлено 1 534 случая коронавируса в 65 регионах, восемь человек скончались, излечились 64 человека. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях.
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