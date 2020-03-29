Продюсер Пригожин предположил, как карантин из-за коронавируса скажется на творчестве артистов

Иосиф Пригожин ожидает от общества переоценки ценностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что пандемия коронавируса может сподвигнуть людей на переоценку ценностей, в том числе, в восприятии творчества. В таких условиях, по мнению культурного деятеля, смогут остаться на плаву лишь поистине талантливые артисты.

«Человечество должно задуматься. Мы должны быть чувствительными потребителями творчества. А в последнее время речь даже не шла о творчестве. Настоящее творчество не находит понимания в деградированном обществе. Артисты должны быть штучным товаром. Сегодня должна произойти переоценка ценностей и естественный отбор», — отметил Пригожин в беседе с корреспондентом URA.RU.

Продюсер также отметил, что Валерия продолжает заниматься творчеством и недавно записала дуэт с Максимом Фадеевым. Артисты, по его словам, подстраиваются под новые условия и не сидят без дела. Вчера, например, на площадке онлайн-кинотеатра Okko музыканты дали акустический концерт, который одномоментно посмотрели почти два миллиона человек. «Мы продолжаем заниматься искусством. Сейчас вы наконец сможете увидеть и оценить кто есть кто», — резюмировал собеседник агентства.

В России запрещено проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любым числом участников, а в помещениях — более 50 человек единовременно, напоминает «Ридус». Теперь многие артисты соблюдают карантин, сидят дома и развлекают поклонников с помощью трансляций в соцсетях, некоторые же дают онлайн-концерты без зрителей, которые можно увидеть в интернете. Так, например, 29 марта группа «Чайф» выступит в прямом эфире в честь 35-летия коллектива в «Теле-клубе». Фанаты смогут услышать песни коллектива из дома.