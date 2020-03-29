Жительница Алапаевска (Свердловская область) Анастасия Бушуева похвасталась в Сети, что сумела избежать карантина после поездки в Таиланд. Женщина выложила видео на своей странице в Instagram.
«Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше до того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал и в принципе делаем то, что хотим», — заявила Анастасия Бушуева.
Увидевшие в интернете это заявление жители Алапаевска подтвердили, что видели Бушуеву в общественных местах, что она контактирует с большим количеством людей, регулярно посещает местный спортзал и кафе «Голд». Многие ругают Бушуеву и угрожают ей расправой.
Мэр Алапаевска Сайгид Билалов, который возглавляет местный штаб по борьбе с коронавирусом, рассказал корреспонденту URA.RU, что прокуратура дала поручение местной полиции разыскать женщину, выяснить, действительно ли она была в Таиланде, и в случае необходимости принять дальнейшие меры. Сама Анастасия Бушуева на вопросы редакции URA.RU не отвечает.
Стоит добавить, что 25 марта в том же Алапаевске на площади Революции прошло массовое мероприятие — ярмарка. На ней присутствовали в основном люди пожилого возраста, и было их гораздо больше допустимых пятидесяти.
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