Председатель международного клуба инвесторов рассказала, стоит ли брать ипотеку во время кризиса

Ставки по ипотеке начали расти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Брать ипотеку в данный момент не стоит и лучше подождать до лета, посоветовала россиянам в разговоре с URA.RU вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Для тех, кто раздумывал взять ипотеку, поезд уже ушел. Многие банки еще до решения Центробанка повысили ставки, потому что упал рубль. Но тут даже вопрос не в ставках — на рынок недвижимости и ипотеки очень влияет рынок труда, а он сейчас сами знаете, в каком состоянии. Сейчас, чтобы брать ипотеку, нужно быть железобетонно уверенным в своих доходах. Пока наблюдается такая турбулентность, компании разоряются, люди увольняются, об ипотеке речь вряд ли может идти», — отметила в беседе с корреспондентом URA.RU Радченко.

В случае, если удастся побороть пандемию в короткий срок и быстро справиться с экономическим кризисом, летом вопрос об ипотеке будет уже более актуальным, считает она. В данной ситуации, по словам Радченко, могут особенно помочь стимулирующие меры от государства, например, субсидирование ипотечных ставок, как это было в 2015—2016 годах. Но если сейчас поторопиться и взять кредит по более низкой ставке, банк все равно может повысить ее в будущем при наличии соответствующего пункта в договоре, подчеркивает эксперт.