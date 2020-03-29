Председатель международного клуба инвесторов рассказала, стоит ли брать ипотеку во время кризиса

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Ставки по ипотеке начали растиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Брать ипотеку в данный момент не стоит и лучше подождать до лета, посоветовала россиянам в разговоре с URA.RU вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Для тех, кто раздумывал взять ипотеку, поезд уже ушел. Многие банки еще до решения Центробанка повысили ставки, потому что упал рубль. Но тут даже вопрос не в ставках — на рынок недвижимости и ипотеки очень влияет рынок труда, а он сейчас сами знаете, в каком состоянии. Сейчас, чтобы брать ипотеку, нужно быть железобетонно уверенным в своих доходах. Пока наблюдается такая турбулентность, компании разоряются, люди увольняются, об ипотеке речь вряд ли может идти», — отметила в беседе с корреспондентом URA.RU Радченко.

В случае, если удастся побороть пандемию в короткий срок и быстро справиться с экономическим кризисом, летом вопрос об ипотеке будет уже более актуальным, считает она. В данной ситуации, по словам Радченко, могут особенно помочь стимулирующие меры от государства, например, субсидирование ипотечных ставок, как это было в 2015—2016 годах. Но если сейчас поторопиться и взять кредит по более низкой ставке, банк все равно может повысить ее в будущем при наличии соответствующего пункта в договоре, подчеркивает эксперт.

Центробанк в сложившейся ситуации принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 6%, однако банки начали заранее повышать ставки по ипотеке вплоть до 1,5%, передает агентство Nation News. Также президент России Владимир Путин объявил о предоставлении ипотечных каникул россиянам, которые из-за ситуации с коронавирусом потеряли треть дохода, напоминает «Царьград».

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