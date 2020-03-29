Вирусолог: смертность от коронавируса в России будет расти

Пока в России невысокая смертность от коронавируса, однако со временем летальность будет расти. Об этом URA.RU сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
«Мы сейчас имеем относительно невысокую смертность. Это хорошо, но надо иметь в виду, что должно пройти некое время — неделя, 10 дней [с момента начала болезни]. У нас еще прошло слишком мало времени, чтобы больные дошли до такой стадии, когда умирают», — подчеркнул Альштейн. В России за сутки число заболевших выросло на 269 человек, всего зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь человек скончались. Уровень летальности от коронавируса в России составляет 0,53%.
Среди других стран по-прежнему лидирует США — там к 29 марта зарегистрировано 124686 заболевших (за сутки +5978), 2226 человек умерли (+225). Там относительно невысокий уровень летальности (1,79%). Более серьезная ситуация в Италии — там 86498 случаев заражения (+5369 инфицированных), умерли 9134 (+919) человек. Летальность составляет 10,84%. Также серьезные сложности в Испании — там 78797 больных (+6464), скончались от коронавируса 6548 человек (+708). Летальность составляет 8,29%.
Ранее эксперты сообщали URA.RU, что число заболевших в России может вырасти из-за массового возвращения туристов из других стран.
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