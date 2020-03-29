В Кремле раскрыли детали визита Путина в больницу для больных коронавирусом

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, решение о поездке в Коммунарку было принято Владимиром Путиным спонтанноФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Решение о поездке президента РФ Владимира Путина о поездке в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, было принято спонтанно, а визит в медучреждение прошел без подготовки. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ехали без подготовки вообще», — заявил Песков, отметив, что обычно перед приездом Путина куда-либо проводятся различные подготовительные работы.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что решение о поездке в Коммунарку было принято Путиным после совещания по ситуации с коронавирусом, на котором стало известно, что число заболевших в России увеличивается быстрыми темпами. Кроме того, по словам Пескова, главврач больницы Денис Проценко собирался встречать главного санитарного врача России Анну Попову и зампреда правительства Татьяну Голикову и не знал, что в Коммунарку едет президент.

Также Песков рассказал журналистам, что телефон, на который снимали Путина во время визита в медучреждение для больных коронавирусом, был найден в срочном порядке. По словам Пескова, ему было важно, чтобы люди видели, что Путин делал в Коммунарке, а самого президента не волновало, будет ли кто-то его снимать.

Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом 24 марта. Там глава государства пообщался с врачами и пациентами. Позднее один из зараженных COVID-19 поделился подробностями визита президента в его палату, передает RT.

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