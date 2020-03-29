Россияне стали запасаться лекарствами

Выручка аптек выросла на 20% в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете агентства DSM Group.
«Россияне стали больше приобретать все категории препаратов», — пишут «Известия». Эксперты считают, что это связано и с сезонным обострением хронических заболеваний, и с тем, что люди стали закупаться лекарствами впрок.
Сильно выросли продажи БАДов (+31,2%), всего на них россияне потратили 6,1 млрд рублей. В феврале также поднялись продажи сердечно-сосудистых препаратов (+25,8%), а на лекарства от расстройств пищеварения (+21,7) клиенты потратили до 18,5 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства, напоминает