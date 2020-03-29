Россияне стали запасаться лекарствами

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Продажи БАДов выросли на 31,2%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выручка аптек выросла на 20% в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете агентства DSM Group.

«Россияне стали больше приобретать все категории препаратов», — пишут «Известия». Эксперты считают, что это связано и с сезонным обострением хронических заболеваний, и с тем, что люди стали закупаться лекарствами впрок.

Сильно выросли продажи БАДов (+31,2%), всего на них россияне потратили 6,1 млрд рублей. В феврале также поднялись продажи сердечно-сосудистых препаратов (+25,8%), а на лекарства от расстройств пищеварения (+21,7) клиенты потратили до 18,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства, напоминает Life. Такие полномочия власти получат в условиях пандемии или при объявлении чрезвычайной ситуации, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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