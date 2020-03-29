29 марта 2020

Россиянам назвали способ победить коронавирус до появления вакцины

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
На сегодняшний день самоизоляция является главным способ предотвращения появления новых очагов зараженияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информирование граждан о рисках, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, может остановить эпидемию. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. По его словам, мир наблюдает уже третью попытку перехода коронавируса на человека.

«Первый вариант вируса из этого рода — SARS — был зафиксирован в 2002—2004 годах в Китае. Тогда Поднебесная не сразу объявила тревогу, но, когда число умерших перевалило за 800, а клиническими формами вируса заболело под сто тысяч человек, в конце концов Китай объявил об эпидемии», — сказал Фаворов. Он отметил, что количество новых случаев заражения COVID-19 в китайском Ухане удалось сократить из-за того, что власти вовремя приняли жесткие меры. Эпидемиолог уверен в том, что на сегодняшний день самоизоляция является главным способ предотвращения появления новых очагов заражения.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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