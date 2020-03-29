Россиянам назвали способ победить коронавирус до появления вакцины

На сегодняшний день самоизоляция является главным способ предотвращения появления новых очагов заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информирование граждан о рисках, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, может остановить эпидемию. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. По его словам, мир наблюдает уже третью попытку перехода коронавируса на человека.

«Первый вариант вируса из этого рода — SARS — был зафиксирован в 2002—2004 годах в Китае. Тогда Поднебесная не сразу объявила тревогу, но, когда число умерших перевалило за 800, а клиническими формами вируса заболело под сто тысяч человек, в конце концов Китай объявил об эпидемии», — сказал Фаворов. Он отметил, что количество новых случаев заражения COVID-19 в китайском Ухане удалось сократить из-за того, что власти вовремя приняли жесткие меры. Эпидемиолог уверен в том, что на сегодняшний день самоизоляция является главным способ предотвращения появления новых очагов заражения.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели.