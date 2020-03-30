29 марта 2020

В Госдуме предложили предоставить льготы пенсионерам-миллионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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13-процентный налог на доход от вклада может быть ощутим для многих гражданФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов хочет предложить ввести льготный режим для граждан, которые хранят накопленные деньги в банках и хотят использовать доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом журналистам рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

«Для таких граждан налог в 13% на доход [от вклада] может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. Это может создать определенное недоверие и напряженность, поэтому мы в комитете, хотя это и не наш профиль, внимательно изучим проект, когда он будет внесен», — сказал Нилов газете «Известия».

Комитет, по его словам, намерен предложить льготный режим по такому налогу для определенной категории граждан. А именно — для тех, кто живет на процент от вклада и рассматривает этот доход в качестве прибавки к пенсии.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов. Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к жителям страны в связи с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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