Банковские вклады россиян обложат налогом

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин представил план действий в связи с коронавирусомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы россиян с банковских вкладов. Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к гражданам страны в связи с коронавирусом.

«Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.

В ходе выступления президент России Владимир Путин также предложил предусмотреть введение отсрочки выплат по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, потерявшим треть дохода из-за ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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