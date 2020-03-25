Банковские вклады россиян обложат налогом

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы россиян с банковских вкладов. Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к гражданам страны в связи с коронавирусом.
«Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
В ходе выступления президент России Владимир Путин также предложил предусмотреть введение отсрочки выплат по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, потерявшим треть дохода из-за ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусом.