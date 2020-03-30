Власти России решили перенести масштабную реформу техосмотра

Из-за коронавируса реформу ТО хотят перенести Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Масштабная реформа техосмотра (ТО), вероятно, сдвинется на неопределенный срок. Такой сценарий прорабатывает Минэкономики РФ совместно с МВД РФ, Минтрансом РФ и представителями бизнеса.

Речь идет о новом законе, который должен вступить в силу 8 июня. С его помощью власти хотели победить сложившуюся практику покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. «Перенос сроков нужен для „минимизации издержек“ бизнеса и сокращения контактов между людьми во время карантина», — пишет « Коммерсант» . По данным издания, операторы ТО, Российский союз автостраховщиков и Госдума инициативу поддержали. В ближайшее время Минэкономики намерено сообщили конечное решение.

Реформа, напомним, предполагала введение штрафа в размере 2 тысяч рублей за эксплуатацию автомобиля, который не прошел техосмотр. Также инициатива включала в себя ужесточение требований для самих операторов.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.