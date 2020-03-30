В России создают портативный экспресс-тест на коронавирус

Новый аппарат появится на рынке в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции. Новейший эспресс-тест появится на рынке в ближайшее время, рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На данном этапе Ростех вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начал производство портативной мини-лаборатории для моментального выявления коронавируса. «В ближайшее время эта продукция должна выйти на рынок», — приводит слова Евтушенко РИА «Новости».

Директор госкорпорации также отметил, что сотрудники Ростеха обладают всеми возможностями для создания вакцины против COVID-19. Компания также разрабатывает оборудование, которое позволяет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. И на сегодняшний день Ростех является единственным поставщиком продукции в стране для борьбы с пандемией коронавируса.

Среди разработок Ростеха — тепловизоры для выявления людей с повышенной температурой тела, инфракрасные термометры, установки дезинфекции воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также противовирусный костюм для медицинских работников и представителей других профессий, вынужденных контактировать с зараженными.

В дальнейшем госкорпорация планирует заняться производством аппаратов ЭКМО, с помощью которых кровь насыщается кислородом. Данные приборы необходимы при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, вызываемой коронавирусом нового типа. Для того, чтобы приступить к созданию данных аппаратов в России, на первоначальном этапе понадобятся импортные образцы, сообщает RT.