В Курганской области ФСБ задержала крупную партию антисептиков и масок, вывозимых за границу

Более 19 тонн дезинфицирующих средств и медицинских принадлежностей задержаны на пункте пропуска через границу в Петухово Курганской области сотрудниками погрануправления ФСБ России и Тюменской таможни. Продукцию пытались вывезти за границу несмотря на временный запрет.
«Груз следовал из Екатеринбурга. Его попытались провезти на двух грузовых автомобилях через пункт пропуска Петухово», — сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В Казахстан пытались вывезти не менее 19 тонн медицинских масок и перчаток, а также антисептиков, антибактериальных гелей и других дезинфицирующих средств. Весь груз у перевозчиков изъяли.
Дезинфицирующие средства, медицинские товары (маски, бинты, вата, марля, перчатки, бахилы) и некоторую другую продукцию в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 марта временно запрещено вывозить из России. Такое решение вызвано ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Запрет будет действовать до 1 июня.
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