В больнице в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, скончались два пациента

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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, каталка, больничный коридор, больница
Сейчас в больнице на лечении находятся 348 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два пациента скончались в московской больнице в Коммунарке, где ведут лечение инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко, передает Mash.

Сейчас в больнице на лечении находятся 348 человек. У 78 подтвержден диагноз COVID-19, еще у 115 он предполагается. 175 пациентам поставлен диагноз пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 человек, пять из них — на искусственной вентиляции легких (у четырех при этом подтвержден коронавирус).

За прошедшие сутки поступило 28 человек, выписаны восемь. У одного из умерших была подтвержденная коронавирусная инфекция, у другого коронавирус подозревали.

За предыдущие сутки в России количество заболевших выросло на 269 человек, общее количество зараженных — 1534, восемь из них скончались (0,53%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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