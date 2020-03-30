29 марта 2020
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На Урале на фоне карантина выстроились очереди в больницы. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, расписание, поликлиника, прием у врача, медицина, катав-ивановская центральная городская больница
В поликлинику пускают по одному человекуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В городе Ревда (Свердловская область) в поликлинику местной горбольницы скопилась очередь. На фоне объявленной нерабочей недели в поликлинике отменен плановый прием. Для неотложного приема в здание поликлиник впускают по одному человеку. Правда эта карантинная мера обернулась тем, что на крыльце столпились десятки людей.

«На крыльце большая очередь, которая постепенно увеличивается. Некоторые в масках, некоторые без масок, но дистанцию точно никто не соблюдает», — рассказала URA.RU местная жительница Светлана Романчук.

Редакция URA.RU дозвонилась до главного врача РГБ Евгения Овсянникова, но он отказался от комментариев, сославшись на занятость.

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На крыльце поликлиники столпились несколько десятков человек
Фото: Светлана Романчук

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© Служба новостей «URA.RU»
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