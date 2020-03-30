Игорь Николаев объявил результаты теста на коронавирус

У композитора и певца Игоря Николаева не подтвердился коронавирус. Об этом он завил в своем
«Долгожданный результат: COVID-19 „Отрицательно“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!», — написал Николаев.
Композитор обратился за помощью в больницу в Коммунарке с высокой температурой, где у него диагностировали пневмонию и взяли анализ на коронавирус, сообщал «
В настоящий момент коронавирусом болеют более 722 тысяч человек по всему миру. Почти 34 тысячи — погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания, 24 из них в Свердловской области.
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