26 марта 2020

Певцу Игорю Николаеву диагностировали пневмонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Игорю Николаеву диагностировали пневмонию, пишут СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Композитору и певцу Игорю Николаеву, который ранее обратился за помощью в больницу в Коммунарке, диагностировали пневмонию.

«У Николаева была диагностирована очаговая пневмония. Сейчас у него наблюдается высокая температура. Состояние оценивается, как средней степени тяжести», — сообщает «Пятый канал». Артист сдал тест на коронавирус и ожидает результатов. Официальных подтверждений этому нет.

Ранее, напомним, РЕН ТВ сообщил, что певец самостоятельно обратился за медицинской помощью. Издание Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что артиста доставили в больницу.

В России, как напоминает RT, зафиксировано около 840 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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