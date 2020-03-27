Певцу Игорю Николаеву диагностировали пневмонию

Игорю Николаеву диагностировали пневмонию, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Композитору и певцу Игорю Николаеву, который ранее обратился за помощью в больницу в Коммунарке, диагностировали пневмонию.

«У Николаева была диагностирована очаговая пневмония. Сейчас у него наблюдается высокая температура. Состояние оценивается, как средней степени тяжести», — сообщает «Пятый канал». Артист сдал тест на коронавирус и ожидает результатов. Официальных подтверждений этому нет.

Ранее, напомним, РЕН ТВ сообщил, что певец самостоятельно обратился за медицинской помощью. Издание Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что артиста доставили в больницу.

В России, как напоминает RT, зафиксировано около 840 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.