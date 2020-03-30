29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Курганцы жалуются, что сотрудники поликлиники зовут на прививки во время карантина. Заявление главврача

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, регистратура, администратор, больница
Главврач Катайской больницы сообщил URA.RU, что с понедельника все плановые приемы отмененыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Катайска (Курганская область) сообщают, что сотрудники местной больницы приглашают их на плановые прививки во время карантина. Об этом катайцы рассказали в соцсетях. Главврач больницы Сергей Мисюк прокомментировал ситуацию URA.RU.

«Если ввели карантин на эту неделю, [сказали] сидеть дома, почему звонят из поликлиники и приглашают на здоровый прием, на прививки?». — сообщила пользователь Галина Петрова. Она добавила, что в пятницу 27 марта в регистратуре ей сказали, что нужно приходить на прием. «Нам тоже позвонили, сказали в понедельник на прививку», — прокомментировала пост пользователь Женя Пермякова.

Главврач Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк опроверг информацию по поводу планового приема во время выходной недели с 30 марта по 3 апреля. «С понедельника все плановые мероприятия по больнице отменены», — объяснил он URA.RU. Больница будет работать в таком формате до отмены режима повышенной готовности.

С 16 марта в Курганской области был введен режим повышенной готовности. На 30 марта в Зауралье нет заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Единственный пациент в Курганской области, у которого обнаружили этот вирус, выздоровел.

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© Служба новостей «URA.RU»
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