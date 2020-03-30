На Урале готовятся ввести всеобщий карантин

Евгений Куйвашев объявит о принятом решении во время совещания с главами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение о том, будет ли в Свердловской области введен режим всеобщей самоизоляции, будет принято в ходе совещания губернатора Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов региона, сообщили два источника URA.RU. Мероприятие начнется в 15:00.

«На совещании планировалось обсудить меры по борьбе с коронавирусом в муниципалитетах, однако учитывая новые вводные, ход дискуссии изменится. Возможно, речь пойдет не о введении всеобщей самоизоляции на территории всего региона, а о введении такой меры в отдельных городах», — утверждает собеседник агентства.

URA.RU рассказывало о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратился к главам регионов с просьбой «обратить внимание на этот [московский] опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах».

Ранее губернатор Евгений Куйвашев ввел ряд ограничений в связи с указом президента России Владимира Путина о признании нерабочей неделей период с 30 марта по 5 апреля.