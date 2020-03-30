Мишустин призвал российские регионы самоизолироваться по примеру Москвы из-за коронавируса

Российским регионам в борьбе с распространением коронавируса необходимо действовать по тому же сценарию, что и Москва, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких», — приводит заявление Мишустина РИА «Новости». Главам регионов, по рекомендации Мишустина, необходимо изучить меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые в Москве и Московской области, и проработать введение аналогичных запретов на своей территории.
В telegram-канале агентства также приводятся другие заявления председателя правительства. Так, по словам премьер-министра, в России ужесточается ответственность за нарушение режима самоизоляции. Для физических лиц штраф за нарушение режима самоизоляции составит от 15 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении россиянам придется платить до 300 тысяч. Правительство РФ, по словам премьера, одобрило внесение данных поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Платежи по кредитам предприятий малого и среднего бизнеса будут отсрочены на полгода. Правительство РФ в сложившейся ситуации будет оказывать помощь отраслям, которые пострадали больше других. В том числе, транспортной индустрии, в частности, авто- и авиакомпаниям. Также будет оказана поддержка организациям, работающим в сфере развлечений, общепита и туризма.
В Москве режим самоизоляции ввели 29 марта. Согласно его условиям, жители должны находиться дома, покидать его можно только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу, похода в магазин и аптеку, передает агентство Nation News.
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