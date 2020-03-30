29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Выборы ректора КГУ перенесли из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Курганских промышленников со студентами КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет
Выборы ректора КГУ состоятся позже запланированного срокаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Аттестация кандидатов на пост ректора Курганского госуниверситета (КГУ), запланированная в Минобрнауки России на 31 марта, переносится на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе вуза.

«Аттестация перенесена», — заявили в КГУ. Данных о том, на какое число назначена аттестация, в вузе не располагают. В пресс-службу Минобрнауки направлен письменный запрос с просьбой сообщить, в какой срок может состояться аттестация кандидатов. На момент публикации ответ на него не поступил.

На кресло руководителя КГУ претендуют четыре человека: врио ректора Надежда Дубив, первый проректор Софья Щербич, заведующий кафедры «Механики машин и основы конструирования» Дмитрий Курасов и доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Александр Сивопляс. После аттестации в Москве за ректора будут голосовать на конференции работники и учащиеся КГУ.

Последние выборы ректора в КГУ состоялись в апреле 2012 года. Но тогда их результаты и победу Романа Скиндерева со скандалом отменил другой претендент на пост руководителя Борис Шалютин. После этого все руководители вуза работали в статусе временно исполняющего обязанности.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Курган», а также telegram-канале «Коронавирус. Курган».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...