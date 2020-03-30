Выборы ректора КГУ перенесли из-за коронавируса

Аттестация кандидатов на пост ректора Курганского госуниверситета (КГУ), запланированная в Минобрнауки России на 31 марта, переносится на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе вуза.
«Аттестация перенесена», — заявили в КГУ. Данных о том, на какое число назначена аттестация, в вузе не располагают. В пресс-службу Минобрнауки направлен письменный запрос с просьбой сообщить, в какой срок может состояться аттестация кандидатов. На момент публикации ответ на него не поступил.
На кресло руководителя КГУ претендуют четыре человека: врио ректора Надежда Дубив, первый проректор Софья Щербич, заведующий кафедры «Механики машин и основы конструирования» Дмитрий Курасов и доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Александр Сивопляс. После аттестации в Москве за ректора будут голосовать на конференции работники и учащиеся КГУ.
Последние выборы ректора в КГУ состоялись в апреле 2012 года. Но тогда их результаты и победу Романа Скиндерева со скандалом отменил другой претендент на пост руководителя Борис Шалютин. После этого все руководители вуза работали в статусе временно исполняющего обязанности.
Самые свежие новости в специальном viber-чате «