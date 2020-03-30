С 31 марта подземка перестанет перевозить пассажиров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за вспышки коронавируса в администрации Екатеринбурга принято решение о прекращении работы метрополитена. Об этом сообщил URA.RU информированный источник в мэрии Екатеринбурга.

«С 31 марта временно останавливается работа метрополитена. Перевозка пассажиров прекращается. Работа сотрудников подземки, обеспечивающих безопасность тоннелей, продолжится», — сообщил инсайдер. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в метрополитен Екатеринбурга, но там ответили, что не владеют информацией.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичное метро закрыто не будет. Градоначальник объяснил, что в случае закрытия метрополитена на его дальнейшее восстановление уйдет не менее полугода. Между тем из-за коронавируса с 18 марта остановлена работа метрополитена на Украине: Киеве, Харькове и Днепропетровске.

За предыдущие сутки в России количество заболевших выросло на 269 человек, общее количество зараженных — 1534, восемь из них скончались (0,53%). В Свердловской области подтвержденный диагноз коронавируса имеют 24 человека.