За сутки скончался один зараженный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе.

«За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах», — передает сообщение оперштаба RT. За это время зарегистрирован один летальный случай в Псковской области. Полностью излечились от COVID-19 два человека.

В Москва выявлено 212 новых случаев заражения. ?По данным штаба, большинство новых заболевших — молодые люди от 18 до 40 лет. Также среди новых заболевших 17 детей.

В Подмосковье зарегистрировано семь новых случаев, в Пермском крае, Челябинской области — по два. В остальных регионах Урала число зараженных остается прежним. Также впервые заболевшие были выявлены во Владимирской и Вологодской областях, республике Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

На данный момент в России коронавирусом заражены 1 836 человек, случаи заболеваний зафиксированы в 71 регионе. Девять человек скончались, 66 — излечились.