29 марта 2020

Жители Екатеринбурга шашлыками провоцируют власти закрыть город на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург
Жители Академического рвутся в парк на шашлыкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители микрорайона Академический в Екатеринбурге пытаются нарушить указ о карантине в условиях нерабочей недели. Пользуясь хорошей погодой, жители микрорайона массово повалили на шашлыки.

Горожане осаждают в микрорайоне парк отдыха «Место встречи» на берегу озера Чемоданчик. Там для любителей отдыха на природе устроены домики, беседки и мангалы.

«Сегодня с утра отбиваюсь от людей. Идут многие, местные пытаются проникнуть в парк, чтобы пожарить шашлыки. Но парк закрыт, и мы никого не пускаем», — рассказал URA.RU один из охранников парка «Место встречи».

На сегодня в России количество зараженных достигло 1836 человек, восемь из них скончались (0,53%). В Свердловской области подтвержденный диагноз коронавируса имеют 24 человека. Два человека вылечились и 30 марта были выписаны из больницы.

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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург
Парк закрыт, жителей Академического не пускают жарить шашлыки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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