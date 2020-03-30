Зарплаты россиян могут законно сократить почти наполовину из-за коронавируса

Из-за кризиса россияне рискуют остаться без денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

При сокращении зарплат из-за кризиса, вызванного скачком доллара и коронавирусом, россияне в среднем могут терять до 40% своих доходов, рассказала URA.RU ведущий научный сотрудник центра трудовых исследований «Высшей школы экономики» Нина Вишневская. При этом никаких нарушений в действиях работодателей, урезающих выплаты, усматриваться не будет.

«Дело в том, что в России традиционно высокая переменная часть зарплаты [сверх оклада], по статистике она составляет около 40%. Когда что-то происходит, работодатель может ее сократить, не нарушая каких-либо прав сотрудника», — объяснила URA.RU Вишневская.

Специалист заметила, что официальной статистики по падению доходов жителей еще нет, но то, что зарплаты снижаются, людей переводят на неполный рабочий день и грядет рост безработицы, очевидно. По словам собеседницы агентства, больше всего страдает сфера обслуживания. Профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ имени Плеханова Павел Журавлев считает, что в данной отрасли работы могут лишиться 25% сотрудников.

«С этим можно бороться, обращаясь в трудовую инспекцию при Министерстве труда РФ. Обращение может быть анонимным, работнику, попавшему под сокращение, хотя бы помогут соблюсти все его права, — сказал URA.RU Журавлев. — Предпринимателям и работникам нужно находить общий язык в нынешних условиях».

В Москве с 30 марта из-за пандемии коронавируса был введен режим всеобщей самоизоляции. На такие же меры пошли власти Подмосковья и Калининградской области. Правительство РФ призвало распространить ограничения во всех регионах. По последним данным, всего в стране 1836 случаев заражения.