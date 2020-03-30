Отца полковника-миллиардера Захарченко выпустили из тюрьмы

Адвокат Виктора Захарченко объявил о его освобождении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Отца бывшего полковника полиции, миллиардера Дмитрия Захарченко Виктора выпустили из тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Денис Калинин.

«Согласно новым правилам подсчета сроков [Захарченко] уже отбыл по факту свое наказание», — цитируют Калинина «Известия».

Виктор Захарченко фиктивно устроился на работу на должность вице-президента банка «МИА», но трудовой деятельности не совершал. В результате он причинил организации ущерб в 4 млн. Его приговорили в четырем годам колонии за растрату средств. В 2019 году срок снизили до трех лет и девяти месяцев.

Сам миллиардер Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. Во время обыска в его квартире обнаружили 8,5 млрд рублей, напоминает агентство Nation News. Суд приговорил бывшего силовика к 13 годам лишения свободы и конфисковал имущество на 9 мрлд. Родственники полковника пытаются оспорить это решение.