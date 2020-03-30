Россиянам, купившим путевки до пандемии коронавируса, обещают полную компенсацию

За рубежом находятся 50 тысяч туристов из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, которые до пандемии коронавируса приобрели туристические путевки как за рубеж, так и по стране получат полную компенсацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«В законопроекте о чрезвычайных мерах, внесенный правительством, имеется пункт о том, что все российские туристы, которые заблаговременно приобрели туры, получат стопроцентные компенсации и возврат денег. Это закон, который не даст ни одному туроператору удерживать средства», — приводит слова парламентария ТАСС. Дегтярев уточнил, что мера будет применима сразу после принятия закона о дополнительных полномочиях кабинета министров России в условия ЧС.

По словам Дегтярева, на данный момент за рубежом остаются 50 тысяч россиян. Для их депортации в условиях пандемии коронавируса будут задействованы средства фондов персональной ответственности операторов. Их объем составляет 1,7 млрд рублей.

Ранее кабинет министров России просил Госдуму дать ему полномочия вводить режим ЧС по всей стране и устанавливать правила поведения россиян в условиях пандемии. Однако в Госдуме усомнились в необходимости таких мер. По мнению депутатов, это даст кабмину «необоснованные полномочия». Рассмотреть законопроект в Госдуме должны в первом чтении 31 марта.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения, девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 194 353 человека. 32 пациента с коронавирусом в разных регионах страны — в тяжелом состоянии.