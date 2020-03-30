В Госдуме усомнились в необходимости новых полномочий правительства РФ из-за коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон
За сутки в России зафиксировано 270 случаев зараженияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Внесенный в Думу законопроект о расширении возможностей правительства России в связи с пандемией коронавируса, даст кабмину необоснованные полномочия. Такое мнение высказали в правовом управлении Госдумы.

«Если угроза коронавируса пойдет на спад или будет ликвидирована, правительство в 2020 году все равно сможет принимать решения о видах государственного контроля, что представляется необоснованным», — приводит выдержку из отзыва на законопроект «Интерфакс».

Ранее кабинет министров России просил Госдуму дать ему полномочия вводить режим ЧС по всей стране или в отдельных ее частях, а также устанавливать правила поведения россиян в условиях пандемии. Законопроект был внесен в Госдуму 26 марта, рассмотреть его депутаты должны в первом чтении 31 марта.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения, девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. С целью предотвращения распространения инфекции неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей.

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