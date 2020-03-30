В Госдуме усомнились в необходимости новых полномочий правительства РФ из-за коронавируса

Внесенный в Думу законопроект о расширении возможностей правительства России в связи с пандемией коронавируса, даст кабмину необоснованные полномочия. Такое мнение высказали в правовом управлении Госдумы.
«Если угроза коронавируса пойдет на спад или будет ликвидирована, правительство в 2020 году все равно сможет принимать решения о видах государственного контроля, что представляется необоснованным», — приводит выдержку из отзыва на законопроект «Интерфакс».
Ранее кабинет министров России просил Госдуму дать ему полномочия вводить режим ЧС по всей стране или в отдельных ее частях, а также устанавливать правила поведения россиян в условиях пандемии. Законопроект был внесен в Госдуму 26 марта, рассмотреть его депутаты должны в первом чтении 31 марта.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения, девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. С целью предотвращения распространения инфекции неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «