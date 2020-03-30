29 марта 2020
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Мэр Тобольска забрал у пожилых людей возможность ездить по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы мэра Тобольска. Тобольск, афанасьев максим
Мэр Тобольска Максим Афанасьев уличил пенсионеров в нарушении карантинаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тобольске приостановлено действие льготных транспортных карт у горожан старше 65 лет. Об этом в своем блоге в Instagram сообщил мэр города Максим Афанасьев. Ограничение будет действовать с 30 марта по 10 апреля.

По словам чиновника, причиной стало нарушение пожилыми людьми правил карантина. «На фоне общего снижения пассажиропотока на 46%, особого снижения по категории 65+ не наблюдается. Решение принято для того, чтобы обезопасить наших бабушек и дедушек. Показать им всю серьезность ситуации и всеми возможными способами ограничить передвижение по городу», — написал Афанасьев.

Ранее URA.RU сообщало, что с 28 марта губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о карантине для жителей региона старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Им предписано до 10 апреля находиться в режиме самоизоляции, а за помощью в покупке продуктов и лекарств обращаться к волонтерам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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