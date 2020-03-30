Елена Лаптандер предстала перед зрителями в роли домохозяйки Фото: стоп-кадр клипа «ИМUNO», «ВКонтакте»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале набирает популярность клип, в котором в главной роли снялась депутат окружного законодательного собрания Елена Лаптандер и члены ее семьи. Несмотря на то, что сама героиня ролика едва успела анонсировать премьеру видео, клип уже начал расходиться по социальным сетям.

В титрах указано, что в клипе «ИМUNO» снимались Елена Лаптандер и коллектив Neo, а автором видео является «Влад Пименов Films». «А я не знала, что так жизнь повернется, и этот вирус до нас доберется, теперь мы всей семьей на карантине…», — поет главная героиня и ее помощники, рассказывающие, как проводят время в самоизоляции, не выходя из дома.

Взять комментарии у Елены Лаптандер агентству не удалось. На звонок журналиста депутат не ответила, в приемной Лаптандер пообещали переадресовать ей вопросы агенства.

Елена Лаптандер является не только депутатом заксобрания, но и известной на Ямале певицей. Она была избрана в окружной парламент в октябре 2015 года, является заместителем председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, а также членом комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 16 марта в ЯНАО действует режим повышенной готовности по коронавирусу. По последним данным оперативного штаба в регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания, 33 человека госпитализировано, более 900 человек оказались на карантине в самоизоляции.