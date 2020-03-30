По словам главы Приуральского района Ивана Сакала, олени двигались на Север Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Приуральского района Иван Сакал попал в затор на трассе, который создало стадо оленей при въезде в райцентр (село Аксарка — ред). Видеозапись мэр выложил на личной странице в социальной сети Instagram.

«Признаки ямальской весны. Олени начали движение на север», — подписал свой пост Сакал.

На кадрах записи видно, как несколько десятков оленей идут по трассе, мешая попутному и встречному движению автомобилей. Однако машина, в которой ехал мэр медленно продолжила движение.

В беседе с корреспондентом URA.RU Сакал сообщил, что инцидент произошел накануне. «Я возвращался из рабочей поездки из Харпа в Аксарку. В четырех километрах от нее наблюдали такую вот картину, что стадо оленей двинулось на север», — отметил мэр.

По его словам, затор был недолгим. «Мы никуда не опоздали. Поскольку мы уже не первый раз встречаем такие картины, мы понимаем, что нужно или выйти из машины, или на машине потихоньку к ним приближаться. Они [олени] тогда уходят с дороги, уступают путь», — добавил Сакал.

Он также подчеркнул что, вероятнее всего, стадо выдвинулось без хозяина. «Хозяин, как я понял, даже и не знает, что стадо без него выдвинулось. Автомобильная дорога вытянута с запада на восток, а если сейчас начнется движение оленей, они будут идти с юга на север. Эти пересечения неизбежны. Сейчас световой день большой, поэтому рисков для внимательных водителей — нет», — резюмировал Сакал.

Для ямальских автомобилистов такие встречи с оленями не в новинку. Ранее URA.RU рассказывало, что стадо оленей преследовало помощника депутата ямальского заксобрания Андрея Кузнецова. Видеозапись за небольшой промежуток времени стало вирусным.

Видео: Иван Сакал, Instagram