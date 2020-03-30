«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции россиян

Компания разработала индекс самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Яндекс» начал оценивать, как жители крупных городов России соблюдают режим карантина. Для этого изобрели специальный индекс самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Чем выше его значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Ноль — это ‎на улицах много людей, пять — все сидят по домам», — цитирует «Интерфакс» представителей компании.

Специалисты »«Яндекса» рассчитали индекс, используя обезличенные данные об использовании приложений компании. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой ноль приравнивается к уровню часа пик, а пять — к глубокой ночи, когда на улицах практически никого нет.

Компания представляет данные по всем городам России с населением более миллиона человек. На странице проекта можно сравнить города-миллионники по уровню самоизоляции.

Лучше всего соблюдают режим самоизоляции жители Перми, Челябинска и Красноярска. Там индекс равен 3,2. Далее следуют Екатеринбург, Уфа и Самара с показателем 3,1. На третьем месте — Новосибирск, Омск, Воронеж и Санкт-Петербург, в этих городах индекс самоизоляции равен 3. Хуже всего режим соблюдают жители Краснодара, их показатель — 2,6.

В компании обещают, что данные будут обновляться ежедневно. В ближайшее время «Яндекс» планирует рассчитать индекс самоизоляции для городов с населением от 50 тысяч человек.

Неделю с 30 марта по 5 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей, передает Nation news. Россиян призвали оставаться дома. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима всеобщей самоизоляции. RT сообщает, что с сегодняшнего дня покидать квартиру жителям столицы можно только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью.

По последним данным в России коронавирусом заражены 1836 человек, 302 из них были выявлены в последние сутки. Девять человек скончались, 66 — излечились.