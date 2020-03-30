С предложением к коллегам отказаться от пиара обратился Алексей Вихарев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев предложил главе представительного органа Игорю Володину отказаться от трат на пиар-сопровождение работы народных избранников. По словам Вихарева, эти средства целесообразно направить на закупку машин скорой помощи. Депутат предложил коллегам присоединиться к коллективному обращению.

Ранее, как писало URA.RU, гордума Екатеринбурга запустила тендеры на публикацию в СМИ информации о своей деятельности. Общая сумма двух контрактов — на пиар на телевидении и в газетах — 5,9 миллиона рублей. В общей сложности в 2020 году гордума планирует потратить на СМИ 11,857 миллиона рублей. Согласно регламенту, этими средствами, заложенными в смету думы, распоряжается спикер.

«Считаю такие значительные бюджетные траты на пиар особенно в условиях пандемии коронавируса недопустимыми и безответственными. <…> Призываю вас отказаться от трат на пиар и направить эти деньги на закупку машин скорой помощи. Перераспределенных 11 миллионов рублей хватит на пять автомобилей, в которых город так остро нуждается», — написал Вихарев на своей странице в Facebook. Он также отметил, что направил проект обращения-требования к спикеру коллегам по думе.

В разговоре с URA.RU Володин отметил, что, если под обращением подпишется значительная часть депутатов, дума его рассмотрит. «Это [траты на пиар] ведь целевые расходы, и планировались они еще в конце прошлого года», — заметил спикер.