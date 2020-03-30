Названа дата открытия Олимпийских игр в Токио

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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
Олимпийские игры пройдут в Токио летом 2021 годаФото: pixabay.com © URA.RU
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Открытие Олимпийских игр в Токио пройдет 23 июля 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Япония договорилась с Международным олимпийским комитетом об открытии игр в Токио 23 июля 2021», — говорится в сообщении.

МОК и власти Японии были вынуждены перенести Олимпиаду на 2021 год из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступали многие мировые спортивные организации. Власти Канады и Австралии отказывались отправлять своих спортсменов на соревнования, передает РАПСИ.

По последним данным в России коронавирусом заражены 1836 человек, 302 из них были выявлены в последние сутки. Девять человек скончались, 66 — излечились. Всего в мире заражены более 700 тысяч человек, 24 тысячи пациентов скончались.

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-
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