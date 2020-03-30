Тюменская порнозвезда Любовь Бушуева, более известная как Лола Тейлор, примерила костюм доставщика еды компании Delivery Club. Фотографии она выложила на своей странице в соцсетях пояснив, что собирается развозить заказы.
«Короче, я пошла на работу, заказы развозить. Зато сейчас еда, знаете, бесплатная, можно там поесть. Великолепно! И смех, и грех. Сами понимаете, работы мало сейчас, коронавирус. В общем, вот, подрабатываю», — пояснила Бушуева своим подписчикам.
Ранее она рассказала пользователям о том, что успешно завершила самоизоляцию по коронавирусу после возвращения из-за границы.
Как писало URA.RU, в Тюменской области введен режим самоизоляции. Из-за большого количества самоизолированных горожан, в области значительно увеличился спрос на сервисы доставки еды и продуктов.
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