29 марта 2020
28 марта 2020
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Тюменская порнозвезда из-за пандемии коронавируса стала доставщиком еды. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Челябинска, эпидемия, пустой город
В условиях самоизоляции горожан, спрос на доставку еды и продуктов в Тюмени значительно выросФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменская порнозвезда Любовь Бушуева, более известная как Лола Тейлор, примерила костюм доставщика еды компании Delivery Club. Фотографии она выложила на своей странице в соцсетях пояснив, что собирается развозить заказы.

«Короче, я пошла на работу, заказы развозить. Зато сейчас еда, знаете, бесплатная, можно там поесть. Великолепно! И смех, и грех. Сами понимаете, работы мало сейчас, коронавирус. В общем, вот, подрабатываю», — пояснила Бушуева своим подписчикам.

Ранее она рассказала пользователям о том, что успешно завершила самоизоляцию по коронавирусу после возвращения из-за границы.

Как писало URA.RU, в Тюменской области введен режим самоизоляции. Из-за большого количества самоизолированных горожан, в области значительно увеличился спрос на сервисы доставки еды и продуктов.

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Лола Тейлор примерила роль доставщика из Delivery Club
Лола Тейлор, соцсеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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