Врача-терапевта из Брединского района госпитализировали после того, как первые анализы показали коронавирус. Женщина ждет окончательный диагноз из новосибирского центра «Вектор», сообщила URA.RU первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Терапевт госпитализирована в инфекционную больницу Магнитогорска с предварительно подтвержденным диагнозом коронавирус. Женщина прилетела из Турции и сразу вышла на работу. Все ее контакты отрабатываются. Но еще надо дождаться результатов из Новосибирска. Лаборатория „Вектор“ не подтвердила 12 тестов, показавших условно-положительный результат, в том числе в Пласте, Копейске, Кыштыме, Сосновском районе и Чебаркуле», — сказала чиновница.
На утро 30 марта в Челябинской области у 14 человек подтвержден коронавирус. Еще семь южноуральцев ждут подтверждения из «Вектора». А у 12 человек «Вектор» не подтвердил диагноз.
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