29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Челябинского врача госпитализировали с подозрением на коронавирус. Она прилетела из Турции и вышла на работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон
Челябинского врача госпитализировали после первого положительного теста на коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врача-терапевта из Брединского района госпитализировали после того, как первые анализы показали коронавирус. Женщина ждет окончательный диагноз из новосибирского центра «Вектор», сообщила URA.RU первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Терапевт госпитализирована в инфекционную больницу Магнитогорска с предварительно подтвержденным диагнозом коронавирус. Женщина прилетела из Турции и сразу вышла на работу. Все ее контакты отрабатываются. Но еще надо дождаться результатов из Новосибирска. Лаборатория „Вектор“ не подтвердила 12 тестов, показавших условно-положительный результат, в том числе в Пласте, Копейске, Кыштыме, Сосновском районе и Чебаркуле», — сказала чиновница.

На утро 30 марта в Челябинской области у 14 человек подтвержден коронавирус. Еще семь южноуральцев ждут подтверждения из «Вектора». А у 12 человек «Вектор» не подтвердил диагноз.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Челябинск», а также в telegram-канале «Коронавирус. Челябинск».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...