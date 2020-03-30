Александр Высокинский обратился к горожанам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к жителям города. Глава городской администрации объяснил, для чего вводятся ограничения, и чем могут помочь себе люди.

Александр Высокинский нарисовал график, на котором наглядно показал, как взаимосвязаны между собой рост заболевания и ограничительные меры.

«Сегодня мы просим оставаться дома, работают магазины, работают сферы услуг первостепенного значения. Вторая линия нашей обороны — административные ограничения, меры по ограничению передвижения. Третья — это когда придется внешне закрывать город, зависит, в том числе и от ситуации в стране. Четвертый этап — это уже ЧП», — объяснил Александр Высокинский.

Сейчас в Екатеринбурге минимальные значения заболеваемости. Если произойдет рост, то придется вводить дополнительные ограничения.

«Бизнесмены, вы переживает за бизнес. Но чем выше точка заболевания и уровень опасности, тем дальше точка выхода из экономического кризиса. А кризис связан с пандемией», — продолжает Высокинский.

Мэр возмутился тем, что люди продолжают беспечно гулять по улицам и даже с детьми. «Вам ваши дети доверяют, а вы их выводите на улицу. Вчера не нашем городе, но умер первый ребенок. Наверное, слухи преувеличены, что дети не болеют коронавирусом», — подытожил Александр Высокинский.