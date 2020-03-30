Жителям Ачир посоветовали провести неделю дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям тюменских поселений Лайтамак и Ачиры в тобольском Заболотье, которые остались без медицинской помощи во время угрозы распространения коронавируса, предложили вместо постоянной медпомощи соблюдать режим самоизоляции. Работа по поиску кадров для этих населенных пунктов еще ведется, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Жителям села Лайтамак и деревни Ачиры, как и другим гражданам, рекомендуется ограничить перемещения, а предстоящую неделю, объявленную как выходные дни, провести дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. И отметили, что эти населенные пункты не остались без экстренной и неотложной помощи. «Им, как и прежде, при ухудшении самочувствия необходимо обращаться по телефону экстренной службы. Санавиация работала и будет работать на благо жителей отдалённых территорий Тобольского района», — отметили чиновники. С начала 2020 года в поселения выезжали бригады врачей, которые проводили плановые осмотры.

По данным регионального депздрава, в Тобольске пока не выявлено случает заражения коронавирусом. Двое местных жителей были госпитализированы с подозрением на коронавирус, у одного из них анализы на Covid-19 отрицательные. «Второй еще находится под наблюдением врачей», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что два поселения тобольского Заболотья остались без медицинской помощи во время угрозы распространения коронавируса. Жители села Лайтамак собирают подписи под обращением к губернатору Моору с просьбой организовать в нем постоянную медпомощь. В селе Ачиры ожидают ответа тобольской районной администрации, которая обещала решить вопрос.