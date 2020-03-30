В Свердловской области накажут нарушителей карантина по коронавирусу

Правоохранительные органы получат дополнительные полномочия для контроля граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правоохранительные органы получат возможность привлекать к ответственности граждан, которые нарушают режим карантина в Свердловской области, заявил вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга после заседания оперативного штаба.

«Мы повысим ответственность граждан и будем наделять правоохранительные органы соответствующими полномочиями, чтобы они максимально контролировали нахождение людей дома. Ситуации „Я пойду погуляю“ должны быть отменены», — заявил Креков.

Он также подчеркнул, что в правительстве недовольны тем, как уральцы провели первые дни выходных. «Нам бы хотелось, чтобы люди больше прониклись мыслью о том, что нужно остаться дома, потому что количество выезжающих, гуляющих [28-29 марта] было достаточно велико. В этом смысле воскресенье было, в отличие от субботы, более показательно [и людей стало меньше]», — резюмировал Креков.

URA.RU рассказывало, что сегодня губернатор Евгений Куйвашев уточнил собственный указ о введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 2019-nCoV. Он, в частности, рекомендовал всем жителям в нерабочую неделю перейти на самоизоляцию.