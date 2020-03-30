Указ вводит новые рекомендации для жителей региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в собственный указ о введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 2019-nCoV. Документ дополнен рекомендациям для жителей и бизнес-структур.

Указ включает в себя рекомендации:

• всем жителям перейти на самоизоляцию в нерабочую неделю за исключением случаев, когда человеку необходима экстренная медпомощь; когда он следует к месту работы, в ближайший магазин, аптеку, выносит мусор; когда он выгуливает животных;

• одновременно находиться в салоне легкового автомобиля более чем двум людям, если они не являются родственниками;

• собственникам организаций и предприятий создать условия для социального дистанцирования сотрудников и посетителей на расстояние не менее 1,5 метров;

• обеспечить самоизоляцию для всех приезжающих в Свердловскую область;

URA.RU рассказывало, что оригинальный указ о мерах по защите населения от 2019-nCoV был подписан 18 марта и предусматривал ограничения на массовые мероприятия. Позже в него дважды вносились изменения.