Курьеры крупных сервисов работают в режиме нон-стоп и опаздывают с доставкой заказов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Рестораны Екатеринбурга с собственной службой доставки перевели официантов и другой персонал в курьерскую службу. При этом крупные сервисы вынуждены работать в режиме нон-стоп с внушительным опозданием. Об этом URA.RU сообщили курьеры и клиенты, которые ожидали доставки.

По информации источника URA.RU, в сети ресторанов «Рататуй» руководство перевело поваров и официантов в должность доставщиков. «У кого есть машина или возможность быстро доставить заказ — все соглашаются. Зарабатывать надо. Нагрузку удается равномерно распределить за счет увеличения числа курьеров», — рассказал один из сотрудников доставки. В самом ресторане URA.RU подтвердили информацию о переводе сотрудников в разряд курьеров.

По словам одного из курьеров «Яндекс. Еды», по сравнению с обычным днем заказов стало намного больше. «Обычно за пять часов я делал пять заказов, то сегодня (30 марта) я уже успел сделать восемь доставок. Число курьеров не выросло, выросла лишь нагрузка на нас», — отметил собеседник. Один из клиентов в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что из-за высокого темпа сотрудники доставки спешат, путают товары или неаккуратны. «Доставщик порвал пакет, в итоге пролил суп и все содержимое вывалилось. Дали скидку», — рассказал он.

Не меньше загрузка у курьеров Delivery Club: «Стандартно в день выполнял по 10-12 заказов. Сегодня уже было 20. Людей в помощь не дают. Но зато мы больше заработаем», — рассказал курьер. При этом сроки доставки заказа тоже вырастает. Вечером 30 марта в приложении сообщалось, что в центре очень много заказов. «Ждем ответ курьера, чтобы уточнить время».