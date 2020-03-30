В России смертность от коронавируса растет по сценарию Южной Кореи

В России есть шансы удержать рост числа заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России динамика смертности от коронавируса схожа с Южной Кореей. Об этом свидетельствуют данные статистики.

В России 30 марта известно о 1 831 зараженных коронавирусом, 12 человек скончались. Эти данные можно сравнить с показателями Южной Кореи: там к моменту, когда было зафиксировано 1 766 заболевших, было известно о 13 смертях. Для сравнения, смертность в Германии была ниже: при 2 078 заболевших — всего три случая летальных исходов. В то же время во Франции в момент, когда было зафиксировано 1 784 случая заболеваний, умерло уже 33 человека. В Италии — при 1 694 заболевших умерло 34, в Испании схожие цифры: 1 648 заболевших и 35 погибших. В Китае в тот момент, когда было более двух тысяч заболевших, сообщалось о смерти 56 инфицированных.

По мнению вирусолога Тимура Пестерева, сравнивать показатели разных стран по количеству смертей пока рано — для этого недостаточно данных. Однако опыт Южной Кореи он признал образцовым. «Всего в мире зафиксировано около 736 тысяч зараженных коронавирусом, погибло почти 35 тысяч человек. «Южная Корея — это эталон, потому что они кривую смертности превратили в прямую. Здесь только время покажет», — отметил он. Напомним, В Южной Корее количество заболевших стабилизировалось после того, как превысило отметку в семь тысяч зараженных, сейчас в стране 4 275 активных случаев заражения. В стране умерло 158 человек. Также стабилизировать ситуацию удалось в Китае, однако там кривая роста числа заболевших росла до 80 тысяч случаев. Там погибло 3 313 человек.

По мнению вирусолога, у России также есть шансы сохранить рост заболеваемости под контролем. «Определенные предпосылки созданы. Если режим самоизоляции будет по всей России, если народ будет соблюдать все рекомендации, все будет хорошо», — подчеркнул Пестерев.

В России пока 12 погибших