В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

Пациентка страдала множеством хронических заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Подмосковье скончалась 65-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус. Также она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в прошлом году перенесла инфаркт.

«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области. Наряду с COVID-19 у больной также был диабет, сердечно-сосудистые заболевание, а в 2019 году она перенесла инфаркт.

По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.