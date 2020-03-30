30 марта 2020

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, реанимация, скорая медицинская помощь
Пациентка страдала множеством хронических заболеванийФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Подмосковье скончалась 65-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус. Также она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в прошлом году перенесла инфаркт.

«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области. Наряду с COVID-19 у больной также был диабет, сердечно-сосудистые заболевание, а в 2019 году она перенесла инфаркт.

По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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